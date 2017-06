Masculino, Femenino y X: Una nueva opción de género en la licencia de conducir

Los ciudadanos del estado de Oregon (EEUU) a partir del 3 de julio podrán optar como su género de identidad la X, en caso de que no quieran escoger entre el masculino o femenino.

El estado será el primero en los Estados Unidos de tener un tercera opción de género. La X significará “no especificado”.

“Sabemos que el género es un espectro y que algunas personas no se identifican con hombre o mujer. Vivimos encasillados en géneros, por eso es importante que las licencias de conducir y otras formas de identificación reconozcan aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Remover las barreras a las personas es importante para ayudarnos a vivir una vida más sana, más productiva”, dijoNancy Haque, co directora ejecutiva Basic Rights Oregon, una ONG que trabaja en temas de género.

Jamie Shupe, una veterana del ejército estadounidense, fue quien inició el camino para el cambio al emprender una batalla legal para cambiar su género de femenino a no binario.

“Por lo que sabemos, era la primera vez que una corte ordenaba un cambio de nombre a otra cosa que no sea masculino o femenino, así que en ese momento no pudimos hacer nada. Entonces nos pusimos a estudiar nuestros estatutos y verificamos si podíamos hacer el cambio a través de una modificación de nuestras reglas o si teníamos que hacerlo a través de una nueva legislación”, dijo David House, vocero del departamento de Transporte de Oregon a la cadena CNN.

Para adoptar la nueva medida, el departamento de Transporte de Oregon celebró audiencias públicas, donde los comentarios y la aceptación de los ciudadanos fue en su mayoría positiva.

“De los 83 comentarios, algunos escritos y otros orales, solo 12 se oponían a la nueva medida. La mayoría de esos 12 comentarios que se oponían decían cosas como ‘esto es ridículo’, ‘una locura’, ‘la corrección política se salió de control'”, reveló Tom McClellan, funcionario del departamento de transporte.

En contraste, los comentarios a favor decían que el departamento de transporte estaba siendo “cuidadoso y considerado” o agradecían por hacer más fácil el proceso de transición también para otras personas.