Argentina ganó y se ilusiona con el Sudamericano

No había más margen de error. La selección argentina dependía de un buen resultado ante Uruguay para no quedar comprometido su futuro en el Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Chile. Y en un clásico repleto de tensión y muy disputado, la “Albiceleste” pudo ganar por la mínima y pasó de estar casi eliminada, a necesitar solo un punto para lograr la clasificación al hexagonal final.

La “Albiceleste” ganó un duro partido por 1 a 0 gracias al golazo de Gonzalo Maroni a los 23 minutos del complemento. De esta manera, el equipo de Fernando Batista, que empató con Paraguay en su debut y cayó por la mínima ante Ecuador en la siguiente fecha, quedó segundo en su zona y con el empate en la última ante Perú avanzará a la segunda fase. También lo podrá hace si pierde y en el duelo entre Uruguay y Paraguay no empatan.

Por su parte, la “Celeste”, que tuvo el tanto del empate en una de las últimas jugadas pero se encontró con una atajada monumental del arquero de Boca Manuel Roffo, deberá vencer a Paraguay para cumplir con el objetivo de la clasificación.

Cabe destacar que clasificarán a la fase final tres equipo en cada zona conformado por cinco selecciones. Actualmente, Ecuador (9), Argentina y Paraguay (4), estarían pasando a la siguiente fase en el Grupo B, mientras que Uruguay (3) y Perú (3) se despedirían.

El certamen otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se desarrollará en Polonia durante el mes de mayo y otros tres cupos para los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Perú.