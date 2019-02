Argentina perdió con Brasil y terminó segunda

En la última fecha del Sudamericano Sub 20, Argentina perdió 1-0 ante Brasil, que a pesar del triunfo no le alcanzó para clasificarse el Mundial, y no pudo llevarse el primer lugar. El equipo de Batista ya lo había conseguido, no sólo a la cita de Polonia sino también a los Panamericanos.

El primer tiempo transcurrió sin grande emociones. Brasil protagonizó pero no pudo profundizar, mientras que a Argentina se le complicó para encontrar los caminos. Hasta que a los 39 minutos, una mano en el área de Santiago Sosa derivó en un penal que convirtió Lincoln.

Antes del cierre, un tiro libre al área de Gonzalo Maroni terminó en la cabeza de Adolfo Gaich, que en un movimiento increíble despejó la pelota cuando estaba solo para definir.

El complemento siguió la misma tónica. Argentina buscó el empate, estuvo muy cerca (por ejemplo con un cabezazo de Facundo Colidio en la última que se fue apenas desviado) pero no pudo.

Con este resultado, Ecuador se consagró campeón.