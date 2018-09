Boca buscará un arquero tras la lesión de Andrada

Lo que significa la Copa Libertadores para Boca implica que no puede haber ningún paso en falso, al menos desde la planificación, y por eso la complicada lesión de Esteban Andrada encendió una luz de alarma. El ex Lanús será operado y probablemente no pueda volver a atajar hasta el año que viene. En este contexto, Agustín Rossi queda como arquero principal, y el juvenil Javier Bustillos, el suplente.

Aprovechando que el reglamento lo permite, en el Xeneize piensan en ir a buscar un arquero ahora mismo, teniendo en cuenta que no hace falta esperar a clasificar a semifinales para hacer el cambio en la lista: el puesto de arquero puede ser reemplazado en cualquier instancia de la Copa, si la Conmebol comprueba una lesión de gravedad.

Además del reglamento a favor, Boca tiene también para aprovechar que el TMS, el sistema para transferencias internacionales, cierra en Argentina el 6 de octubre. Esto significa que el Xeneize puede traer un arquero de cualquier parte del mundo, y no solo pensar en un futbolista del medio local. La única excepción son los que ya jugaron la presente Libertadores. ¿Volverá Angelici a la carga por alguno de sus viejos sueños?