Boca empató con Newell’s y se aleja de la pelea por la Superliga

En el debut de Gustavo Alfaro como entrenador, Boca, al menos, sumó. Y cambió la imagen sobre el final. Caía 1-0 ante Newell’s en Rosario, a partir del gol de Maximiliano Rodríguez. Pero los ingresos de Mauro Zárate y Wanchope Ábila le dieron otra profundidad y Darío Benedetto terminó poniéndole la firma a la igualdad.

Los primeros trazos del Boca de Alfaro oficial mostraron un mix del ADN del DT, con la jerarquía que aportan los nombres del Xeneize. El 4-2-3-1 bosquejado por el nuevo DT juntó las líneas, con orden y sacrificio, y con Pavón y Bebelo Reynoso haciendo la banda entera. En ataque, el dibujo mutó en un 4-2-2-2, con Tevez, detrás de Benedetto, más como mediapunta que como enlace.

Los primeros instantes resultaron de plena intensidad, con los tapones afilados y de ida y vuelta. Boca pudo abrir el marcador dos veces con el olfato y los movimientos directos de Darío Benedetto. La Lepra avisó a los 8′ con un remate cruzado de Rodríguez. En la segunda, la Fiera ya se cobró la ventaja: con un tiro furioso, de derecha, encontró el ángulo del arco de Esteban Andrada: 1-0.

A la defensa visitante le costaron los movimientos del conjunto de Bidoglio, porque no brindaron referencia. Solo Fydriszewski jugó como atacante definido. El tridente detrás rotó permanentemente y no ofreció referencia. Además, todos respaldaron la idea con un compromiso total. Boca tuvo chispa en Reynoso, quien le dio el empate a Pavón, quien mano a mano (a los 29′), no le acertó al arco. Benedetto de a ratos lució algo aislado, producto de que sus acompañantes a veces llegaron tarde luego de cumplir con sus obligaciones defensivas.