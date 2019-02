Crearon la bikini pro aborto

Con la idea de recaudar fondos las integrantes de la organización feminista Ambigú diseñaron y pusieron a la venta una bikini pro aborto. Se trata de una malla de dos piezas, verde, con el pañuelo blanco, con la que buscan recaudar fondos y seguir expandiendo el mensaje.

“Los altos costos de los alquileres y los tarifazos les dificultan sostener económicamente al espacio que tienen abierto a la comunidad” aseguraron desde la organización, y agregaron “en particular debíamos recaudar fondos para renovar el alquiler. Y por eso se nos ocurrió esta idea”.

La creación de esta bikini reavivó la polémica y el debate en torno al tema, y su diseñadora sostuvo que recibió amenazas: “Me han dicho que me van a violar y matar. Quieren prender fuego el centro cultural. Es muy difícil convencer a alguien que niega tu derecho. No sé si tengo ganas andar pidiendo por favor que me dejen respetar mi cuerpo”, sostuvo en declaraciones radiales.