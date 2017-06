Díaz solicitará la restitución de las pensiones que han sido suspendidas

El Director de Discapacidad, Gastón Diaz, se comunicó con DiarioHuarpe.com y expresó su opinión sobre la quita de pensiones no contributivas: “Datos oficiales sobre la cantidad de pensiones que se han quitado, no hay. Pero si existe un pedido acerca de esta información a Gimena Martinazzo. Según los dichos de Martinazzo estarían rondando entre 700 a 1000 personas que habrían dejado de recibir las pensiones por incapacidad o invalidez. Hay otros casos de pensiones no contributivas por ejemplo de vejez y madre de 7 hijos que también les han dado de baja”.

Además expresó cuales serán las medidas que tomaran para defender a las personas perjudicas: “se va a solicitar nuevamente una audiencia con Gimena Martinazzo para obtener información oficial. En segundo lugar, vamos a ponernos a disposición de la gente. Desde la Dirección vamos a llevar el equipo técnico para ver cada uno de los casos y rever esta situación. En tercer lugar, llevar al Consejo Federal de Discapacidad una solicitud de restitución de las pensiones y una renovación el Decreto 432 del año 97. Este es el decreto en el que se basaron para darle de baja a las pensiones, va en contra de la autonomía de las personas y de los derechos adquiridos. Vamos a solicitar que se derogue este decreto”.

También, Díaz comentó que “el problema ha sido la forma en la que se dio de baja, sin posibilidad de que la persona tenga derecho a defenderse. Sin la posibilidad de que las personas puedan presentar los estudios médicos y la documentación que certifique la necesidad de tener esa pensión”.