Dibu Morales encara la parte final del año

El piloto sanjuanino Carlos “Dibu” Morales, luego de la magnífica experiencia vivida en la presentación del GP3 de las Américas, trabaja –junto a su equipo- en la preparación de las motos tanto para el campeonato chileno, como el argentino de velocidad. Precisamente este fin de semana, se decidió no correr en la 9na fecha del campeonato nacional, disputada en Toay, La Pampa, fundamentalmente, porque la Yamaha no estaba terminada y en consecuencia no hubo pruebas previas.

En el caso del GP3, la próxima presentación de Dibu, a bordo de la KTM #41, será el 11 de noviembre en el Autódromo Villa Olímpica, de Quilpué, correspondiente a la séptima fecha (penúltima del año) del campeonato chileno.

Actualmente, se está trabajando en ambas motos; en el banqueo de motor de la KTM y en el caso de la Yamaha, se modificará la posición del asiento.

La idea es poder probar en los próximos días para dejar ambas máquinas a punto, pensando en los dos compromisos que se avecinan, tanto en Chile, como en el campeonato argentino.

El joven piloto sanjuanino complementa su rutina diaria con sesiones aeróbicas y de gimnasio, para mantener el estado físico óptimo. La próxima semana sumará tres horas diarias de ensayo en moto.