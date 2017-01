El cartel de un propietario a un delincuente, es furor en las redes

En cartel que le dejó el dueño de un inmueble a un delincuente que intenta abrir el portón es furor en las redes sociales.

Comenzó a circular en Facebook luego de que un transeunte le sacara una foto al cartel del mensaje. Luego la leyenda empezó a ganar terreno en Twitter y es furor en las redes actualmente.

El cartel fue puesto en un garage y dice lo siguiente:

Estimado Negro Choro:

“Dejá de intentar abrir el portón que no hay nada que te sirva adentro.

Si algún día lo logras abrir… ves arriba? Es una sirena de ADT y está conectada con la policía.

Y lo más importante es que si algún día lo logras abrir… vas a escuchar no solo la alarma sino también lo lindo que suena mi bersa 45.

Saludos, y acordate yo no apunto a las piernas…