Industriales y productores quedaron insatisfechos con los anuncios de Macri

El Gobierno Nacional anunció que se adelantará el Mínimo No Imponible hasta los 17.500 pesos para un universo determinado de empresas. Esta medida, según palabras del Presidente, beneficiará a 19.500 empresas de todo el país y a 200 mil trabajadores. Representantes de la Unión Industrial y la Cámara vitivinícola dialogaron con DIARIO HUARPE. Creen que son medidas que sirven de paliativos para la situación que atraviesan las economías regionales, pero no atacan la crisis de los sectores productivos.

Desde el sector industrial, Hugo Goransky mostró su disconformidad con el anuncio del primer mandatario “la medida anunciada no cumplió con las expectativas que teníamos. Creíamos que iba a ser algo más sólido e integral”, dijo el titular de la Unión Industrial. Agregó “el Gobierno no aclaró sobre qué universo de provincias se aplicará la modificación del mínimo no imponible ni tampoco sobre qué sectores. Quizás a los agropecuarios esto ayude para reorganizar el esquema económico, pero en la vitivinicultura no sirve ya que los aportes patronales son inferiores a 17.500 pesos”.