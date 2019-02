Jujuy le cobrará la atención médica a los extranjeros

La Legislatura de Jujuy aprobó una ley que habilita a cobrar la consulta médica brindada en los centros de salud a los extranjeros que se encuentren en el territorio de manera transitoria.

Si bien, la norma aclara que atenderán a todas las personas que necesiten, pero implementará un seguro para aquellos extranjeros que no registren aportes impositivos en la provincia.

Esta decisión, se da luego del entrevero público que mantuvo el Gobernador jujeño y el Presidente de Bolivia. El mandatario provincial había intentado en varias oportunidades regular esta situación pero no obtuvo luz verde hasta ahora que la ley lo reglamentó.

“Acá no hay un planteo xenófobo. Yo soy nieto de bolivianos, no tengo nada contra ellos, pero en Bolivia no nos tratan bien. Nos cobran de todos y acá los atendemos gratis. Nosotros somos un pueblo muy generoso”, dijo Gerardo Morales al defender su postura.