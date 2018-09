A 14 años sin Tellechea: “Esta causa es imprescriptible, como nuestro espíritu de lucha”

Un fuego que pareciera irse apagando con el tiempo, esa fue la sensación que quedó en la marcha de pedido de justicia a 14 años de la desaparición de Raúl Félix Tellechea. Es que apenas unas 250 personas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo para pedir a la Justicia Federal que avance la causa y que, finalmente, se sepa qué sucedió aquel 28 de septiembre de 2004 cuando se lo vio con vida por última vez.

Así lo expresaron cada uno de ellos a su turno en el acto que tuvo lugar en el atrio de la Catedral, con voz serena, por momentos entrecortada por la emoción del recuerdo de Raúl Tellechea, pero con la firmeza de que quieren llegar a la verdad.

“Gracias por estar aquí un año más”, dijo Mauricio, el mayor de los Tellechea. “Nos hubiera gustado tener novedades sobre el caso. Pero sí queremos decir: señor juez y señor fiscal, no dejen de investigar”, agregó.

La joven marcó con contundencia: “Esta causa es imprescriptible, como nuestro espíritu de lucha y nuestra voluntad de buscar justicia”.

En tercer lugar fue Gonzalo quien recordó a su padre. “Son 14 años sin mi papá. Lo hicieron desaparecer y los culpables andan por la calle. Los veo pasearse por la calle cuando fueron gente que estuvo en el Poder Ejecutivo. Creo que ellos confiaron en la impunidad que tenían, lo que no fue posible gracias a la familia y a la voluntad de muchos sanjuaninos”, concluyó.

Finalmente, el más joven de los Tellechea, Rodrigo, tomó el micrófono y aseveró: “No me tiembla el pulso para decir que las personas que están imputadas y los que faltan por imputar son asesinos. No vamos a dejar que se disperse esta causa. Si eso pasa yo voy a prenderle fuego la Justicia, no como un acto de violencia. Lo voy a hacer con mi voz que es mi mayor herramienta para mantener viva esta causa”.