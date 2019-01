Alicia María Vera está desesperada. La mujer es hipoacúsica y desde la Obra Social Provincia no le brindan los audífonos que necesita por lo que el día a día se le hace muy difícil de llevar. Es que la pérdida de capacidad auditiva que tiene es del 85% por lo que se le dificultan hasta las relaciones con los ciudadanos.

La mujer tiene 69 años de edad y desde la obra social utilizaron este motivo para rechazar el pedido de los audífonos ya que, según le comentaron, sólo los entregan hasta los 65. Es por esto que decidió acudir a DIARIO HUARPE porque ya no sabe qué hacer para mejorar su calidad de vida.

“Quiero denunciar públicamente a la Obra Social Provincia por la mala atención con los afiliados jubilados porque rechazó la presentación del pedido de los audífonos en base a la resolución número 2222, artículo 16, inciso 1 que discrimina a las personas mayores de 65 años. Dice que a las personas mayores de 65 años no se les da audífonos. Es muy injusto esto”, manifestó con enojo.

Es por esto que inició dos expedientes, uno en el año 2017, el nº 7754 y otro en el 2018, el nº 1140. Ambos fueron rechazados. En ellos Alicia pidió la renovación de los audífonos de ambos oídos por sufrir hipoacusia neurosensorial bilateral progresiva con una pérdida del 85% de la capacidad auditiva.

“La obra social provincia se inclina más al Gobierno nacional que rechaza a los jubilados. Hace 15 años que tenía los otros audífonos, se me han roto y ya no me servían por eso necesito unos más potentes pero no me los quieren dar”, dijo.