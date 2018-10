El sábado a la noche un gran y añoso árbol se desprendió y terminó con la vida del pequeño Benjamín Aguilera de sólo 7 años. Este fuerte golpe que acabó con la vida del pequeño también se llevó la felicidad de una familia que aún no puede creer que no podrán ver crecer a su niño.

Mario Fornari, abuelo del pequeño Benjamín concedió una entrevista a la radio Estación Claridad, aún consternado, el hombre contó que en la noche del sábado el pequeño iba con una tía y con un amiguito. Cuando el árbol se desplomó terminó con la vida del pequeño en ese instante.

“Tanto la tía como el otro nene vieron todo lo que pasó, fue algo muy feo, afortunadamente ellos sólo tuvieron algunos raspones”, relató Pedro quien agregó que el nene aún no ha vuelto a la escuela y que buscarán apoyo psicológico para que pueda salir adelante.

El hombre contó que sobre los hechos en si circulan dos versiones pero aseguró que, por el momento, no han averiguado nada sobre lo que pasó esa noche. “Aún no podemos creer lo que pasó estamos muy consternados no es fácil ni entendible lo que nos pasa, pero hay que seguir tirando para adelante”, aseguró este abuelo.

Ante la pregunta de si esta tragedia puso evitarse, Pedro aseguró que aún no se han puesto a pensar en eso, “son cosas que uno nunca lo espera, aún no pensamos en si hubo responsables, lo tomamos como una desgracia que nos sucedió a nosotros”.

Antes de terminar la entrevista el hombre agradeció el apoyo de la comunidad y contó que los chicos del colegio de Benjamín, la escuelita de fútbol y el club se hicieron presentes para acompañarlos en este momento “tan difícil”.