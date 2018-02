Adriana, Rosa y Manuel, los ganadores del Meet and Greet de Carlos Vives

Previo a la Fiesta Nacional del Sol, desde Turismo lanzaron un concurso denominado “Meet and Greet”, el cual consistía en que aquel que subiera un video creativo cantando el famoso tema “La Bicicleta” iba a tener la posibilidad de conocer en persona a Carlos Vives.

Hubo gran participación de público para conocer al cantante colombiano pero lamentablemente existieron dos ganadores: Adriana de Giorgio y Manuel Cardozo.

Adriana expresó que: “Me eneteré del concurso por mis hijas porque yo no me manejo por redes sociales. Me dijeron vos cantá “La Bicicleta” que nosotros te vamos a filmar y lo vamos a subir y así fue. Estaba en casa, en camisón, muy informal, canté “La Bicicleta” y gracias a Dios, salí favorecida”.

Luego, prosiguió: “Soy fanática de Carlos Vives. Hace aproximadamente 20 años fui conquistada por su música en ese momento y bueno, a partir de ahí, siempre me encantó su música y su estilo”.

Por otro lado, el otro ganador, Manuel, dijo: “Mi hermana rosa se enteró por las redes sociales de las bases para participar. Pensamos la coreo, mi hermana cambió la parte del estribillo, nombrando la Fiesta del Sol y a Carlos Vives. El video lo acompañamos con imágenes de nuestro San Juan. Toda la familia somos fanáticos de Vives”.