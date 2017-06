Alerta por la basura que contamina el agua destinada al riego de cultivos

“Necesitamos acciones ur­gen­tes”, manifestó Cortí­nez, “porque en riesgo está la salud de todas las poblaciones que consumen nuestros productos agrícolas en la provincia y en el país”, sentenció. El productor y médico veterinario es­tá sumamente preocupado por la si­tuación y apela a que todos los organismos y funcionarios del Estado provincial se hagan eco de este sentir y que en un acto de responsabilidad hu­mana actúen para revertir semejante realidad que pone en riesgo la salud de las personas.

“Hoy por los canales principales y se­cundarios que riegan la mayoría de nuestros cultivos, va de todo”, dijo Cor­tínez, “desde pañales hasta anima­les muertos, hidrocarburos (como naf­tas y aceites) y hasta metales pesados liberados de las pilas y baterías encontradas. Esto ya no da para ocultarlo más y hay que ponerse a trabajar urgentemente”, advirtió.

EL COMIENZO DE LA LUCHA

Oídos que no quieren escuchar

En el 2004 junto a otros productores de la provincia, Cortínez comenzó con las presentaciones en los organismos de Estado para que actuaran ante la preocupante situación. Al no tener res­puestas tuvo que recurrir a la De­fensoría del Pueblo, que terminó intimando (Resolución 6.438) a la Mu­nicipalidad de Chimbas, al De­par­ta­mento de Hidráulica y a la Policía Ecológica, a que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, arbitren los recaudos administrativos, le­gales y técnicos tendientes a dar so­lución definitiva a la problemática sanitaria denunciada.

A 13 años de aquello nada se hizo. Las presentaciones por parte de los productores siguieron año tras año, en distintas reparticiones y todos si­guen mirando para el otro lado. Y sólo una vez, en el 2015, hubo una contradictoria y absurda contestación del Departamento de Hidráulica en la gestión del polémico y cuestionado ingeniero Jorge Millón, informando que después de haber realizado análisis de aguas en el partidor San E­mi­liano, las aguas son apta para el riego agrícola. Más allá que en el mismo in­forme reconocen la presencia de Es­cherichia Coli y excesos de Colifor­mes Totales. Además en el mismo documento manifiestan que las mediciones podrían no reflejar la verdadera calidad del agua y recomiendan (ya que ellos mucho no pueden hacer para evitar la presencia de esas bacterias en el agua) realizar un monitoreo continuo y tomar medidas higiénicas a la hora del laboreo y consumo de productos agrícolas provenientes de huerta a efectos de minimizar los riesgos de contraer enfermedades.

“Cuando nosotros recibimos semejante contestación, nos dimos cuenta frente a la calidad de funcionarios a la que estábamos presentes y a la po­ca importancia que se le da al agua en nuestra provincia”, dijo Cortínez.

LA INSISTENCIA NO PARARÁ

Por la salud y la vida

El 19 de enero, Cortínez, por nota ex­pediente 500-0067-17 le solicita al mi­nistro de Infraestructura Julio Or­tiz Andino, toma intervención en el caso para poner fin a este grave problema de contaminación que pone en riesgo la salud de nuestras aguas, nuestros suelos y de todas la población. Como la respuesta nunca llegó se volvió a pedir la intervención del defensor del pueblo, quien el 19 de febrero resolvió exhortar a la Se­cre­taría de Medio Ambiente, a la Muni­cipalidad de Chimbas, al Ministerio de Salud Pública y a la Policía Ecológica para que actúen en función a lo de­nunciado y que en el término de 30 días informen por escrito los recaudos adoptados.

“Ya los plazos se cumplieron, nadie hizo ni notificó nada”, expresó Cor­tínez y luego sentenció: “Y así estamos”.

A partir de ahora, las gestiones seguirán en la Nación, porque, como dice Cortínez, “lamentablemente, en San Juan del agua no se habla y a nadie le importa”.