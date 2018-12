Alianza arrancó la pretemporada con caras nuevas

El Torneo Federal Amateur que comenzará a fines de enero del 2019, movilizó a los equipos sanjuaninos que lo jugarán a comenzar con los trabajos de pretemporada. Uno de ellos es Atlético de la Juventud Alianza, que un año más buscará ser protagonista e intentar de una vez por todas, salir de la cuarta categoría del fútbol argentino y ascender al Federal A.

Los trabajos del Lechuzo están bajo las órdenes del entrenador Alejandro Schiaparelli y el profe Mario Peralta además del ayudante Juan Pablo Carrizo.

En la jornada de este jueves se sumaron algunas caras nuevas como refuerzos, como son los casos del experimentado goleador ex Desamparados y Unión Emanuel Reinoso, el buen volante central ex Trinidad, Unión y Atenas de Río Cuarto Marcelo “Gato” Guajardo y otro ex Unión como Walter Estrada.