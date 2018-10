Alianza le ganó en un partidazo a San Martín y sueña con las semis

Se completó la fecha 14 del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol denominado “Carlos Lito Díaz”, donde el Predio Emmanuel Mas fue testigo de un partidazo entre el local San Martín y Alianza, en el clásico más añejo del fútbol local.

El Verdinegro ya estaba fuera de carrera, pero el Lechuzo sabía que tenía que ganar para luchar en la última fecha por la clasificación a las semifinales del Torneo de Verano.

Y pasó lo que todos los hinchas del Lechuzo querían que pase, que gane su equipo para definir en la última fecha la clasificación a las semifinales, lo hizo por 5 a 3.

El partido tuvo dos caras. Una en el primer tiempo cuando San Martín fue muy eficiente al irse al descanso ganando 3 a 1 con los goles de Pío Bonacci en dos ocasiones y Agustín Torres, descontó para el Lechuzo Blas Díaz.

La otra cara se vio en el segundo tiempo, cuando los dirigidos por Alejandro Schiaparelli fue una maquinita y lo pasó por arriba al Verdinegro, Fabricio Illanes, Roberval, Agustín Mercado y Raúl Quiroga marcaron los cuatro goles en el complemento para ganar por 5 a 3.

De esta manera, Alianza se metió en la pelea por la clasificación pero no depende de sí mismo, sino que de otros resultados en la última fecha.

Así se jugará la última fecha

Sábado

Rivadavia vs Marquesado

Colón vs Villa Obrera

Del Bono vs Unión

Domingo

Libertad vs Atenas

Aberastain vs 9 de Julio

Trinidad vs Desamparados

Alianza vs Juv. Unida

Martes

Peñarol vs San Martín

Estos son los equipos que lucharán por la clasificación

POSICIONES

Atenas 34*

Colón 29*

Aberastain 27

Trinidad 25

Peñarol 24

Alianza 24

Rivadavia 23

*Clasificados

Nota: A las semifinales del Torneo de Verano clasifican los cuatro primeros. En la semis se cruzan el 1° vs 4° y 2° vs 3°. Los ganadores jugarán la final y el ganador jugará con el ganador del Torneo de Invierno que fue Sportivo Desamparados.