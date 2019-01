Amor en el aire: el primer compromiso en el Puente Cívico emocionó a todos

El Puente Cívico que une Centro Cívico con el Teatro del Bicentenario fue desde los primeros días de su inauguración un escenario en el que el amor surge, está en el aire y eso se percibe. Es que desde un comienzo se vivieron allí momentos emocionantes que ayudaban a consolidar los sentimientos de las parejas. Tal es así que los enamorados comenzaron a colocar candados con las iniciales grabadas para que su afecto sea inquebrantable y estén unidos por siempre. Al igual que el Puente de las Artes, en París, fueron muchos los que se sumaron con esta iniciativa por lo que al recorrer la obra es posible trasladar la mente hacia otros países.

Sin embargo, el día de Reyes llegó el mayor acto de amor ocurrido hasta el momento en el puente de los enamorados: el compromiso de una pareja. Iván Juan Sánchez y María Belén Romero estaban dando un paseo por la noche cuando en medio de la velada romántica el hombre se agachó y le pidió casamiento.

María no podía creer lo que estaba ocurriendo pero no dudó ni un segundo su respuesta: ¡Sí! No tenía dudas de que quería pasar el resto de su vida junto a la persona con la que compartió dos maravillosos años de noviazgo por lo que se fundieron en un abrazo.