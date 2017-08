Por la Causa Merino, Antonio Falcón presento un pedido de jury contra el juez Adárvez

Otro nuevo capitulo surge en esta historia. En la mañana de este jueves, el abogado Antonio Falcón presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento al juez Adárvez. La denuncia fue presentada ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Juan Pablo Ortega, quien cumple funciones también como secretario del Primer Juzgado Correccional.

Sobre la presentación del Jury , Falcón expresó que “en el pedido de enjuiciamiento para el Dr. Adárvez se aportan pruebas y expedientes con las testimoniales donde se aclara lo que ha ocurrido. La policía aclara que la niña no quería hacer la denuncia y que la firma fue puesta al día siguiente. Hemos visto una maniobra intencional del Juez en tratar de perjudicar a mi defendido para tenerlo detenido durante 136 días, violando garantías constitucionales”.

“En la argumentación hemos señalado que Adárvez habilitó el tema de la denuncia hecha por su amigo y tenemos la testimonial de la policía que dice que el Dr. Castillo se presentó en la Comisaria de la Mujer y dijo “yo he sido diputado, tomeme la denuncia porque he hablado con el Dr. Adarvez”. Eso se contradice con la testimonial en la que dijo que hacia años no hablaba con Adárvez. En ese momento ingresó otro policía y dijo que la señorita no quiere hacer la denuncia”, agregó el abogado Falcón explicando parte de su presentación.

“Entonces la denuncia no la hizo la víctima, esto es una payasada maneja por el Dr. Adárvez”, sentenció ofuscado Falcón.

Sobre la reciente decisión de Benito Ortiz, dijo que “espero que el fiscal apele. Ortiz considera que no hubo gravamen, ¿136 días presos por esa denuncia no es gravamen?”.