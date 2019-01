Un apasionado por el airsoft, el perfil del sanjuanino que murió en Chile

Mario Petta Marinero perdió la vida al intentar rescatar a su hijo que fue arrastrado por las olas en una playa del país vecino de Chile. El turista estaba disfrutando cuando vio que las olas se llevaban cada vez lejos a su pequeño y este no podía salir, el hombre no lo dudó y se metió para tratar de rescatarlo pero no pudo hacerlo ya que se ahogó. Poco después falleció.

Los guardavidas del lugar fueron alertados por las personas que había allí pero, a pesar de que lograron el rescate, Mario perdió la vida mientras era trasladado hasta el servicio de salud.

Mario Petta era un querido sanjuanino excapitán del SEAL Team San Juan y un aficionado a jugar Paintball. Sus amigos lo despidieron en las redes sociales con mensajes conmovedores, llenos de dolor. Además, en su juventud fue infante de la Marina.

Con un gran dolor en el alma les cuento que hoy falleció en un accidente en Chile Mario Petta el sherif, ex capitán se S.E.A.L Team San Juan.Se ahogó salvando a su hijo. Para todo SEAL es una gran pérdida Posted by SEAL TEAM San Juan on Wednesday, January 9, 2019

El ambiente deportivo se vio muy conmocionado con la noticia y las redes se llenaron de una gran cantidad de mensajes de despedida.

No tengo palabras para describir la sensación que me invade , hoy hermano querido partiste hacia el lado del señor . Nos… Posted by Carlos Moreno on Wednesday, January 9, 2019

Desde Unidad LOBO – Airsoft – San Juan brindamos todo el apoyo y las fuerzas para la Familia y Amigos de nuestro querido… Posted by Unidad LOBO – Airsoft – San Juan on Wednesday, January 9, 2019