Aquí todo lo que tenés que saber sobre los créditos de vivienda del IPV

Este jueves el Gobierno provincial presentó una ampliación de la línea de créditos “Mi Casa, Mi Hogar” que ofrece hasta 1.600.000 pesos para construir la casa propia.

Los requisitos

Para acceder a este programa es necesario constituir un grupo familiar, con o si hijos.

Tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera, se calcula que uno o ambos integrantes de la pareja deben sumar un sueldo superior a los $22.000.

Ser propietario de un terreno escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario.

Poseer documento de identidad argentino y ser mayor de 18 años y menor de 60.

No ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado.

Características

El préstamo que se les otorga a las familias con terreno propio se da en cuatro entregas, de acuerdo al avance de la obra, y el valor de cada desembolso dependerá del valor de la UVI del último día hábil del mes anterior.

El monto del préstamo estará permanentemente actualizado, ya que el valor se calculará en Unidades de Vivienda (UVI). Esto quiere decir que, si aumentan los costos de la construcción aumenta el valor del crédito. El valor de las Unidades de Vivienda es informado todos los días por el Banco Central.

El importe máximo que puede financiar el IPV es el que corresponde a la construcción del 80% del valor de una vivienda de hasta 80 metros cuadrados.