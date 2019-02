View this post on Instagram

ASÍ FUNCIONAN LAS RAMPAS DE LOS COLECTIVOS ADAPTADOS DE LA PROVINCIA Desde mediados del 2018 circulan por las calles de San Juan colectivos adaptados para que en ellos puedan subir y viajar cómodamente las personas con discapacidad motriz. Estas unidades cuentan con rampas que se elevan a la altura del bus y espacios destinados para sillas de ruedas. A través de las redes comenzó a circular un video en el que se puede observar cómo funcionan estas rampas. Las imágenes correspondes a un vehículo de la línea 11, empresa El Triunfo.