Baggio volverá a ser operado: “No habrá cáncer que me quite los sueños”

A finales de julio, luego de idas y vueltas con la obra social Unión Personal, Fernando Baggio fue sometido a una cirugía en la que le extirparon un tumor cerebral, una intervención que era urgente debido al cáncer que tiene.

Durante algunos meses el activista por los derechos humanos continuó bien de salud pero hace días comunicó a través de su cuenta de Facebook que deberá pasar de nuevo por el quirófano para “sacar otro pedacito” de su cerebro.

A pesar de estas malas noticias con las que terminará el año, Baggio no pierde las esperanzas: “No habrá cáncer que me quite los sueños”, escribió en la publicación en la que recibió decenas de comentarios de ánimo y buena suerte.

La publicación completa:

“¡A cirugía otra vez!

El 21/12 vuelvo a quirófano. Mañana viajo a Bs. As. Otra craneotomía para sacar otro pedacito de cerebro. También en la Clínica Adventista Belgrano realizada por el Dr. Roberto R. Herrera y equipo.

Con el apoyo de mis afectos y profesionales de la salud vamos a sortear este desafío con éxito. Es duro, es imposible no estar atravesado por los más diversos sentimientos: confianza, incertidumbre, esperanza, ansiedad, miedo. Pero voy a dar las batallas que sean necesarias. Porque vale la pena.

NO HABRÁ CÁNCER QUE ME QUITE LOS SUEÑOS. A pelearla otra vez!”, dijo emocionado.

A cirugía otra vez! 💪🤷‍♂️El 21/12 vuelvo a quirófano. Mañana viajo a Bs. As. Otra craneotomía para sacar otro pedacito… Posted by Fernando Baggio on Tuesday, December 18, 2018