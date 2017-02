Bromatología no hace controles en el pan por falta de un laboratorio

Días atrás, el presidente de la Cámara de Panaderos, Manuel Rodríguez, denunció en diálogo con este medio que muchos de sus colegas utilizan aditivos prohibidos para la elaboración del pan.

“Hay mucha gente que no está en orden. A mí me gustaría vender barato, pero lo único que me salva es la calidad. Esta gente está obviando la calidad, por eso vende un pan más barato. Sabemos por comentarios que se están usando aditivos no permitidos”, aseguró.

Consultado al respecto por DiarioHuarpe.com, el director de Bromatología, Raúl Tomba, hizo una salvedad: en la provincia no existe un laboratorio preparado para hacer controles de bromato de potasio en el pan.

“En los controles que hemos hecho no pudimos detectar bromato de potasio. Sabemos que en el caso hipotético de que lo usaran, lo tienen rotulado de otra manera. Lo que pasa es que los panaderos siempre han denunciado que había gente que lo usaba”, dijo el funcionario.

Además, agregó que “en una oportunidad, hace como 10 años, hicimos un control y clausuramos cuatro panaderías por uso de bromato de potasio. Pero no podemos hacer más controles porque acá no tenemos laboratorios, sino que esa vez mandamos las muestras a Córdoba”.

Tomba expresó que se siguen haciendo inspecciones en las panaderías, industria que calificó de las “más truchas” porque “cualquiera hace pan”.

“Vamos a las panaderías, miramos la materia prima que usan. Pero necesitamos un laboratorio para hacer controles sobre los productos. Todos los panaderos arrugan cuando hacemos ese control”, afirmó.

El bromato de potasio es una sal iónica que comúnmente se utilizaba para aumentar el volumen de la masa, ya que actúa sobre la harina. En la Argentina, su uso está prohibido desde 1983 por considerarse un agente cancerígeno.

