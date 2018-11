Uno de los productos que más actualizó los precios durante este 2018 fue la harina y sus derivados como es el pan, semitas y facturas.

Tanta fue la suba para los panaderos que el bolsón de harina pasó de costar $320 en marzo a $850 en noviembre. Este incremento se vio reflejado en el pan y sus derivados pero también impactó fuertemente en el consumo que bajó un 30%.

Sin embargo y dando cierto alivio para los ciudadanos, desde la Cámara de Panaderos de la provincia confirmaron que hasta finales del 2018 no actualizarán sus precios.

Manuel Rodríguez, titular de la Cámara de Panaderos, dialogó con DIARIO HUARPE y expresó que “en San Juan no hemos subido los costos del producto la última vez que subió la harina a nivel nacional. La realidad es que desde mediados de años comenzaron las caídas en la venta hasta llegar al 30% y aún no podemos recuperarlas. Si bien bajaron la ventas, no vamos a subir los productos hasta que termine el año”.

“El kilo de pan se comercializa desde los $52 a los $38, hay panaderías que tiene un precio menor, pero la caída en el consumo ha sido general y si hubiésemos aplicado las subas correspondientes se tendría que vender a $80 el kilo”, contó Rodríguez.

Desde los panificadores asumieron algunas consecuencias de mantener los precios en la provincia. Al respecto, Rodríguez agregó “decidimos sufrir las consecuencias de esta desactualización nosotros y no lo consumidores. Por ejemplo si queremos cambiar algún vehículo o se rompe maquinaria, habrá que repararlo”.