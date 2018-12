En busca del ascenso, Desamparados tendrá que transitar varios kilómetros

Con la culminación de la primera rueda del Torneo Federal A, donde Sportivo Desamparados clasificó en el segundo lugar de la Zona 3, en la tarde de este jueves los 16 equipos clasificados conocieron el fixture de la Fase Campeonato.

Al Víbora no le fue del todo favorable el sorteo que se hizo en el Consejo Federal, ya que le tocará hacer tres viajes muy largos, mientras que a otros equipos como en el caso de Maipú por ejemplo, sólo tiene un viaje largo y el resto entre San Juan y San Luis.

Lo positivo del sorteo para el Víbora, es que su debut será de local el fin de semana del 3 de febrero ante Maipú y en la tercera y cuarta fecha tendrá dos juegos consecutivos jugando en el Serpentario ante Chaco For Ever y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente.

La Segunda Ronda

Estará integrada con los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Fase.

Los dieciséis (16) clubes se agruparán dos (2) zonas geográficas de ocho (8) clubes cada una (“A” y “B”).-

La zona “A” estará integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 1 y por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 2.-

La zona “B” estará integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 3 y por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 4.-

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero (0) puntaje todos los participantes; motivo por el cual, se deja debidamente establecido que a los fines de desarrollar el respectivo programa de partidos de cada zona, l os clubes que clasificaron en el 1er y 2do lugar de su zona en la Primera fase, actuarán en carácter de local cuatro partidos y en carácter de visitante tres partidos .

En cada una de las dos zonas, los enfrentamientos entre los equipos que hubieran ocupado el primer lugar en la Tabla de Posiciones de su zona en la Primera Fase, actuarán de local el equipo que mayor cantidad de puntos hubiera obtenido en la referida fase .-

Nota 1: En caso de empate en puntos para establecer el mejor primero se aplicará la siguiente metodología de desempate:

1. Mayor diferencia de goles.

2. Mayor cantidad de goles a favor.

3. Mayor cantidad de goles a favor como visitante

4. Sorteo

Clasifican a la Tercera Fase el PRIMERO (1ro) y el SEGUNDO (2do) de cada Zona y el mejor TERCERO (3ro) (Total: 5 clubes).

El restante club ubicado en el tercer lugar de su zona pasa a disputar la Tercera Etapa de la Fase Revalida.

El resto de los clubes pasan a disputar la Segunda Etapa de la Revalida (Total: 10 clubes).

ZONA “A” – SEGUNDA FASE

CLUBES LIGAS

ALVARADO MAR DEL PLATA

VILLA MITRE B.BLANCA

SANSINENA B.BLANCA

SOL DE MAYO VIEDMA

UNION RAFAELA

G.ESGRIMA C. DEL URUGUAY

DEF.BELGRANO SAN NICOLAS

CAMIONEROS LUJAN

1ra. fecha – 03/02/19

UNION vs. SOL DE MAYO

ALVARADO vs. CAMIONEROS

V.MITRE vs. SANSINENA

G.ESGRIMA CU vs. DEF. BELGRANO

2da. fecha – 10/02/19

G.ESGRIMA CU vs. UNION

DEF. BELGRANO vs. V.MITRE

SANSINENA vs. ALVARADO

CAMIONEROS vs. SOL DE MAYO

3ra. fecha – 17/02/19

UNION vs. CAMIONEROS

SOL DE MAYO vs. SANSINENA

ALVARADO vs. DEF. BELGRANO

V.MITRE vs. G.ESGRIMA CU

4ta. fecha – 24/02/19

V.MITRE vs. UNION

G.ESGRIMA CU vs. ALVARADO

DEF. BELGRANO vs. SOL DE MAYO

SANSINENA vs. CAMIONEROS

5ta. fecha – 03/03/19

UNION vs. SANSINENA

CAMIONEROS vs. DEF. BELGRANO

SOL DE MAYO vs. G.ESGRIMA CU

ALVARADO vs. V.MITRE

6ta. fecha – 10/03/19

ALVARADO vs. UNION

V.MITRE vs. SOL DE MAYO

G.ESGRIMA CU vs. CAMIONEROS

DEF. BELGRANO vs. SANSINENA

7ma. fecha – 17/03/19

UNION vs. DEF. BELGRANO

SANSINENA vs. G.ESGRIMA CU

CAMIONEROS vs. V.MITRE

SOL DE MAYO vs. ALVARADO

ZONA “B” – SEGUNDA FASE

CLUBES LIGAS

ESTUDIANTES RIO IV

SP.DESMAPARADOS SAN JUAN

HURACAN LH MENDOZA

D.MAIPU MENDOZA

BOCA UNIDOS CORRIENTES

CHACO FOR EVER RESISTENCIA

SARMIENTO RESISTENCIA

SAN JORGE TUCUMAN

1ra. fecha – 03/02/19

ESTUDIANTES vs. HURACAN LH

BOCA UNIDOS vs. SAN JORGE

DESAMPARADOS vs. D.MAIPU

CH FOR EVER vs. SARMIENTO

2da. fecha – 10/02/19

CH FOR EVER vs. ESTUDIANTES

SARMIENTO vs. DESAMPARADOS

D.MAIPU vs. BOCA UNIDOS

SAN JORGE vs. HURACAN LH

3ra. fecha – 17/02/19

ESTUDIANTES vs. SAN JORGE

HURACAN LH vs. D.MAIPU

BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO

DESAMPARADOS vs. CHACO FOR EVER

4ta. fecha – 24/02/19

DESAMPARADOS vs. ESTUDIANTES

CH FOR EVER vs. BOCA UNIDOS

SARMIENTO vs. HURACAN LH

D.MAIPU vs. SAN JORGE

5ta. fecha – 03/03/19

ESTUDIANTES vs. D.MAIPU

SAN JORGE vs. SARMIENTO

HURACAN LH vs. CH FOR EVER

BOCA UNIDOS vs. DESAMPARADOS

6ta. fecha – 10/03/19

BOCA UNIDOS vs. ESTUDIANTES

DESAMPARADOS vs. HURACAN LH

CH FOR EVER vs. SAN JORGE

SARMIENTO vs. D.MAIPU

7ma. fecha – 17/03/19

ESTUDIANTES vs. SARMIENTO

D.MAIPU vs. CH FOR EVER

SAN JORGE vs. DESAMPARADOS

HURACAN LH vs. BOCA UNIDOS

TERCERA FASE

1. MEJOR PRIMERO

2. RESTANTE PRIMERO

3. MEJOR TERCERO

4. MEJOR SEGUNDO

5. RESTANTE SEGUNDO

1ra Fecha – 31/03/19

5 vs. 1

4 vs. 3

Libre: 2

2da Fecha – Sábado 06/04/19

3 vs. 5

1 vs. 2

Libre: 4

3ra Fecha – Miércoles 10/04/19

2 vs. 3

5 vs. 4

Libre: 1

4ta Fecha – 14/04/19

4 vs. 2

3 vs. 1

Libre: 5

5ta Fecha – 21/04/19

1 vs. 4

2 vs. 5

Libre: 3