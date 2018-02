Busca trabajo desesperadamente para comprarle una prótesis a su mamá

“Yo no quiero que me regalen la prótesis. Yo quiero trabajar para poder comprarla dignamente”, sostuvo Emanuel Tejada, oriundo de Tudcum, en dialogo con la radio cumbre del departamento de Iglesia.

Emanuel, se encuentra pasando por un duro momento. Su madre, Rosa Tejada, sufrió la amputación de un pierna debido a padecer diabetes. Ahora, deberá ser intervenida quirúrgicamente de la vista.

A esto, se le suman más complicaciones. “Mi hermana de 15 años abandonó la escuela para poder cuidar a mi mamá. Ella es joven todavía y tiene muchísimo futuro por delante. Tiene que retomar sus estudios”.

Por esta razón, Emanuel anda buscando trabajo, para poder solucionar los problemas que azotan a al familia de Tudcum.

El hombre sostuvo que “estuve trabajando un tiempo en Jáchal, pero ya llevo un tiempo desempleado y necesito laburar para mantener a mi familia”.

“La mano viene muy complicada, no he podido conseguir trabajo desde hace varios meses, si esto sigue así, me iré al sur”, concluyó Emanuel.

