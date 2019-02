Días caóticos se viven en la Escuela de la Salud, en Albardón, debido a que se está dictando el cursillo de ingreso a la carrera de Enfermería que cuenta con cerca de 1.500 aspirantes por lo que las aulas están quedando chicas. Tal es así que los estudiantes escuchan las clases sentados en el piso e, incluso están apostados en los pasillos de la institución.

Ante esta situación, la directora de la institución, Ana Naranjo dijo que buscarán que parte de los aspirantes puedan cursar en la mañana, tras la creación de un nuevo turno. El horario normal del cursillo es por la tarde.

Sobre las opciones para evitar el desborde de las aulas, la directora sostuvo que “estamos viendo si podemos pasar un cierto número de alumnos a la mañana”, dijo Naranjo. Añadió que “actualmente las clases son de 16 a 20 horas, son en la tarde porque la mayoría de los docentes son enfermeros y trabajan en la mañana en el servicio asistencial entonces no pueden pero estoy hablando con los docentes para ver si se puede realizar el nuevo turno”. Es decir que, la idea que manejan las autoridades es “desdoblar el cursado, llevar 200 chicos a la mañana”.

Esta es la solución que se baraja desde la UNSJ. Mientras que desde la Federación Universitaria comenzaron a juntar firmas para que se las clases se trasladen a una institución céntrica, como la escuela de Comercio.

“Vamos a juntar firmas en la escuela de Ciencias de la Salud para pedir que el cursillo se haga en la escuela de Comercio ya que tiene el lugar físico y este mes no hay clases”, dijo la presidenta de la Federación Universitaria, Florencia Ficcardi, a DIARIO HUARPE .

Naranjo descartó de cuajo esta posibilidad. Dijo que el traslado de las clases del cursillo no es una posibilidad viable, además, informó que nadie de la Federación se comunicó con ella.

“Desde la Federación no se han comunicado conmigo, solo se lo que ha salido en los medios, no han hablado de trasladar el curso de ingreso a otro lado ni nada por el estilo que, además, hay otras soluciones mucho más fáciles”, sostuvo Naranjo.

“En la escuela de Comercio no se van a dictar las clases, no van a salir de la escuela de la Salud porque es en Albardón y el que ingrese va a tener que cursar toda su carrera ahí”, dijo Naranjo.

Respecto al reclamo de los aspirantes porque no les cobran boleto escolar para llegar hasta Albardón, la directora aclaró que “todo el mundo cuando se inscribió sabía que tenía que ir allá. Yo no puedo disponer de las instalaciones de la escuela de Comercio como si fuesen mías, la escuela de Comercio tiene sus actividades, sus clases de consulta, yo no puedo disponer de eso”.

Otro reclamo

Desde la Federación Universitaria dijeron que lo que está pasando en la escuela de la Salud es por el presupuesto que se destina que fue de 1 millón y medio con lo que la directora hace muchos esfuerzos por afrontar no solo los gastos corrientes y el servicio sino con otros que tienen que ver con mejorar las instalaciones.

“Salimos a hacer este reclamo porque sabemos el esfuerzo enorme de los chicos para llegar hasta Albardón donde no cursan en condiciones. Sabemos que hay un recorte presupuestario pero hay que redistribuir fondos de alguna manera de que lo básico a la hora de que los chicos cursen esté garantizado”, dijo Florencia Ficcardi.

Sobre este tema, el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi dijo que “se otorgó el año pasado, ya fue ejecutado por lo tanto ahora tenemos que darle un nuevo presupuesto para el año 2019”. De igual manera admitió que fue “bajo”.