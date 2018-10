Las trabajadoras sexuales de San Juan organizaron una mesa de diálogo en la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputados.

El objetivo que perseguían era abordar temas puntuales para este sector como la despenalización del trabajo sexual en San Juan. Al igual que temas que hacen a una mejor calidad de vida como aportes jubilatorios, obras sociales y salud sexual.

Entre los presentes se encontraron representantes de Inadi (El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo) y del Programa provincial de SIDA.

A pesar de que la reunión se realizó en la Legislatura y ningún diputado se acercó a la actividad. Ante esto, DIARIO HUARPE dialogó con Mónica Lencina, titular de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), que manifestó “es muy importante esta jornada a pesar de que no hayan concurrido ningún diputado. Pero llegar y estar en este espacio es un paso y es un precedente. Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen”.

Uno de los diputados que opinó sobre el potencial cambio pedidos por las trabajadoras sexuales, Pablo García Nieto, representante de Rawson, manifestó que “prefiero no hablar del pedido porque no me reuní con las mujeres y desconozco lo quieren”.

A su vez, la diputada provincial del Bloque Peronista, Amanda Dias contó que “hay que buscar reconocer el derecho de las chicas ya que trabajan igual que todos nosotros. Ellas deben tener la posibilidad de integrar la sociedad tal cual como la integramos todos los ciudadanos”.

Por otro lado, el diputado Carlos Munisaga expresó que “las chicas deberían tener mejores condiciones, ya que trabajan en situaciones de precariedad. Deberían tener un mejor marco de condiciones de trabajo”.

Otro de los diputados que habló con DIARIO HUARPE, fue Fernando Moya, quien comentó que “el trabajo sexual no es algo que esté acorde con la persona. El ofrecer su cuerpo es algo que las denigra, no es algo bueno para las personas”.

Además, el diputado provincial, Eduardo Castro explicó que “sería bueno que el Estado tome algunas medidas sanitarias para este tipo de trabajo, así no sólo se protege a las chicas, sino también a las personas que adquieren sus servicios”.

Para finalizar, la senadora Cristina López de Abarca sostuvo que “son personas a las que yo respeto y hay que escucharlas para ver lo que piden, porque el trabajo sexual es un tema complejo y hay que analizarlo a fondo”.