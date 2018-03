Martín Guzmán abre las puertas de su mundo de sonidos

La melodía de la armónica inunda este su templo musical. Un lugar al que los apasionados por el blues podrían pasar horas y horas deleitándose. Así es la casa de Martín Guzmán, el único sanjuanino que es luthier y armonicista y pasa sus días inmerso en las más diversas melodías.

Rodeado de instrumentos como pianos, guitarras, violoncelos y batería, y una gran colección de armónicas, Martín abrió las puertas de su mágico universo musical y dialogó con Diario Huarpe.

Los inicios de Guzmán son llamativos. Es que aprender sólo a tocar un instrumento no es poca cosa: “Comencé a tocar la armónica de manera autodidacta en el año 2001. Me encontré con que yo quería tocar la armónica y acá en San Juan no había nadie. Tampoco existía YouTube, Google, ninguna de las redes que le ayudan a uno ahora a aprender”.

“Tocaba horas y horas por día, hasta que de alguna otra manera encontré el camino que me llevo al blues, que es lo que me gusta”, expresó Martín.

Desde entonces, Martín vive por y para la música: “Me dedico a la fabricación de armónicas. Soy luthier y docente de armónicas y de piano. Siempre con una inclinación al blues”.

De esta forma, combina dos pasiones que se complementan: la mejora y mantención de las armónicas y el blues. Esta combinación hizo que Guzmán se destacará a nivel nacional como docente y como luthier de grandes artistas. Sobre esto, comentó: “Con la armónica me tocó viajar por todo el país, dando clínicas, workshop y dictando cursos”.

“Tengo el agrado de trabajar con las personas que en algún momento admiré musicalmente como Matías Fernández, Alejandro Yaques, Mariano Cabrera, Mariano Massolo y Ciro de Los piojos. Son personas que me han ayudado a crecer en lo que hago y tiene un nivel de exigencia impresionante en cuanto a la calidad que ellos necesitan de armónicas y juntos vamos creando el instrumento que ellos necesitan”, agregó sobre su labor en la lutheria.

Además, el armonicista apuesta fuertemente a la difusión de los sonidos del blues en nuestra provincia. Al respecto, contó que “en San Juan ha crecido el blues, hace años que vengo produciendo eventos en distintos bares. Se traen bandas de afuera de Buenos Aires, de Rosario, de Tucumán, de Mendoza, de Córdoba que vienen a tocar acá y nos ayudan a difundir este género que estuvo mucho tiempo olvidado”.