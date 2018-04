En los últimos tiempos el tema del aumento de las tarifas viene ocupando no sólo las portadas de los diarios, sino también las charlas de miles de familias que buscan cómo afrontar el pago de sus impuestos. Tal es el impacto en la vida diaria que según un estudio de la Asociación de Amas de Casas, ya se han notado cambios en el consumo de las familias que han dejado de comprar algunos alimentos.

Laura Vera, titular de la delegación local de Amas de Casa, explicó que las primeras reducciones en el consumo comenzaron ya hace más de un año por efecto de la inflación. En ese momento se notó una reducción en el consumo de carnes rojas. “Muchos comenzaron a comprar menos cantidad de carne, otros directamente la reemplazaron por pollo o cerdo”, aseguró Vera.

Pero tras esa reducción en el ticket de la carnicería y algunos recortes más que las familias fueron haciendo a lo largo del año, en los últimos meses se sumaron una serie de cambios y reducciones con cambios notables en los niveles de consumo. “La gente tiene que pagar las tarifas y está dejando de comer algunas cosas”, aseguró Vera.

Uno de los primeros recortes que se ha hecho es en el consumo de lácteos. Es que, de acuerdo a los sondeos que maneja las Amas de Casa, “las madres están dejando de comprar yogur para los chicos”.

Según estos sondeos, hace un tiempo dejaron de comprar las primeras marcas de yogur y optaron por segundas o hasta terceras marcas que fueron apareciendo en los almacenes de barrio, pero ahora no compran ni esas marcas.

“Las madres optan por las leches en polvo y por alguna porción de queso de una marca económica cuando puede”, aseguró Vera quien agregó que ya hay almaceneros que casi han dejado de traer yogures “porque no los venden”.

El segundo lugar del ranking de los alimentos que están desapareciendo de la mesa familiar lo ocupan las frutas y verduras. “Las mamás ya no pueden comprar dos o tres frutas por semana para sus chicos, cuando van a la verdulería suelen comprar lo necesario para hacer un guiso y no mucho más”, aseguró la representante de las Amas de Casa.

Con qué se reemplaza

Ante la baja en el consumo de carnes, lácteos, frutas y verduras, las mesas de muchos sanjuaninos se están llenando de hidratos de carbono. “Una salida casi inevitable son las harinas que ayudan a llenar la panza, dan energía y a un costo menor”, aseguró Vera quien agregó que no es que las madres no sepan que esto puede dañar la nutrición de sus hijos. “Las mamás saben cómo alimentar a sus niños pero no tienen cómo”, opinó.

Igualmente, Vera agregó que muchas familias se apoyan en la alimentación que el Estado aporta en sus escuelas y diferentes instituciones intermedias que se encargan de dar asistencia a los chicos.

“Las que la están pasando peor son las madres. Es que la mayoría buscan que sus niños primero y sus maridos que son quienes salen a trabajar, después, se alimenten mejor; esto las obliga a consumir aún más hidratos, empeorando aún más su alimentación”, explicó la representante.

Un indicador de este cambio es que ya hay muchas madres que han comenzado a tener sobrepeso, azúcar alto y problemas de presión a causa de la mala alimentación.

Menos super más almacén

Otro de los cambios que han ido incorporando las familias es que van menos al supermercado. “La mayoría va al super por alguna oferta puntual y nada más, luego vuelven al almacén del vecindario en dónde les fían”, explicó Vera; quien agregó que también aquí hubo un cambio porque muchos comerciantes de barrio piden que el pago de la cuenta sea quincenal para evitar que la inflación les coma la poca ganancia que les queda.

Un paliativo

Ante el gran impacto que han causado los aumentos de tarifas dispuesto por la Nación, la Asociación de Amas de Casas buscarán pedirle al Gobierno local que baje o elimine los impuestos provinciales que se cobran con las facturas de servicio. Sobre este tema ya habló el gobernador Uñac quien aseguró que se trata de cobros habilitados por ley. Igualmente, aseguró que estudiará sacar el impuesto del Lote Hogar, “una vez que se termine con el déficit habitacional”.