Campaña vial: un boliche regala agua mineral toda la noche para conductores designados

Podría decirse que uno de los flagelos que tiene la sociedad hoy en día es la cantidad de personas que inconscientemente se sientan frente a un volante con alcohol en sangre. Quizá las campañas de organizaciones no gubernamentales y del mismo Gobierno no son suficientes para crear el ánimo de conciencia. Pero ver que un local bailable nocturno tome la posta para combatir este tipo de malos accionares, sí que es raro, poco visto y quizá hasta va en contra de lo comercial, pero sin dudas suma más que muchos en la tabla principal: la de los valores morales y el compromiso de cuidar la vida de las personas. Es así como un boliche sanjuanino lleva adelante una iniciativa destinada a la responsabilidad de los conductores y entregan agua gratis toda la noche para los conductores designados, quienes no tienen la necesidad de comprar botellas de agua mineral que muchas veces suelen ser más caras que una cerveza.

Zero 8 es un local nocturno con algunos años de antigüedad en la provincia y esta temporada intensificó una campaña que viene desarrollando desde hace meses y hasta el momento no se replica en otro boliche. “Como una forma de ayudar a evitar accidentes de tránsito decidimos comenzar a entregar agua mineral a todas las personas que sean conductores designados. Lo hacemos durante toda la noche, ya sea con botellas o desde el dispenser, pero el objetivo es que no consuman alcohol las personas que van a manejar”, explicó Leonardo Otañez, uno de los trabajadores y encargado de Zero 8.

“Hay muchas personas que no tienen las intenciones firmes de tomar alcohol pero hay boliches donde te venden la botella de agua en $50 y los clientes antes de gastarse ese dinero en agua, terminan comprando una cerveza que cuesta lo mismo. Entonces nosotros decidimos dar gratis el agua mineral”, agregó Leonardo.

Respecto a la modalidad, sostuvo que “hay muchas chicas que no toman alcohol y antes de comprar gaseosas, toman agua mineral aquí, sin algún costo. Sólo tenés que acercarte por la barra y pedirla, nada más”.

En otras provincias, como Santa Cruz, existen locales bailables y gastronómicos que aplican la modalidad de canilla libre de bebidas sin alcohol para los conductores designados durante toda la noche.

Otra de Zero 8

Este local no es la primera vez que tiene iniciativas diferentes que colaboran con el ambiente o romper con las extrañas costumbres que afectan a la sociedad. Una de las campañas que llevó adelante fue la de juntar las tapas de gaseosas y de chapas de cerveza u otras bebidas para donarlas a hospitales. Y otra iniciativa que tuvo fue la de incentivar a los jóvenes a no usar el celular en el boliche a cambio de picada gratis toda la noche, hasta que alguno de los clientes incumpliese con la iniciativa.