Capital niega que cobre por sus servicios

Después de diferentes denuncias de vecinos que aseguran que llegaron a sus casas pretendiendo cobrar por diferentes servicios que presta el municipio de la Capital, la comuna salió a negar que cobre por estas actividades y le pidieron a los vecinos que denuncien a las personas que pretendan quedarse con su dinero.

La municipalidad emitió un comunicado en el que aseguran que ellos no cobran ningún importe a cambio de la colocación de cámaras de seguridad, tampoco se debe pagar nada a cambio de la desratización o fumigaciones. Además aclararon que la comuna no entrega bolsas de residuos ya que sólo las utiliza el personas del municipio y no están destinadas a la distribución entre vecinos.