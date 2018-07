Centro Cívico: atienden cuatro casos de emergencia por día

El Centro Cívico es uno de los edificios públicos donde más sanjuaninos asisten diariamente y que más empleado públicos reúne, alrededor de 4 mil trabajadores.

Debido a la cantidad de personas es un lugar donde se debe estar preparados para asistir casos de emergencias y es lo que sucede ya que existe una línea 123 para informar estas situaciones y actuar rápidamente.

Para conocer más detalles de las emergencias que ocurren en este edificio, DIARIO HUARPE dialogó con Andrés Sastriques, Director de Control Operativo, quien comentó que “recibimos cuatro llamados por día al 123 por casos de emergencias. Por lo general, la mitad de las llamadas son para casos con mínimos como una suba de presión o algo que no requiera el llamado al 107”.

Esta línea se usa desde los teléfonos internos del edificio y cualquier persona que esté en el Cívico y le suceda algo será cubierto por un protocolo de emergencia, independiente de que no sea empleado del lugar.

Sobre el protocolo de emergencia que se activa con la línea 123, Sastriques contó que “la llamada suena en la sala de Control y Monitoreo. Inmediatamente se activa el protocolo de emergencia ya sea médica o principio de incendio o algún otro riesgo”.

“El operador cuestiona sobre lugar, qué pasó y cómo está el accidentado. En base a eso, se comunica con personal de enfermería y él es el que realiza los primeros auxilios. Se evalúa el hecho y se decide si se llama al 107”, continuó el director.

Por otro lado, Sastriques comentó porque es importante el conocimiento de esta línea: “ Es fundamental que se use la línea porque si se llama directamente al 107, desde Control Operativo no estamos al tanto de lo que sucede y no tenemos listo el montacargas a la ambulancia y el lugar despejado”.