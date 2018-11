Cincuenta personas se hicieron análisis para saber si tienen diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre, el Laboratorio del Hospital Marcial Quiroga fue escenario del análisis de control de glucemia y a su vez se instruyó sobre qué es la enfermedad, los cuidados y la concientización.

La cantidad de testeos fue superior a la que el Servicio de Laboratorio del nosocomio de Rivadavia esperaba, teniendo en cuenta que muchos pacientes no presentan los síntomas principales y aducían no ser portadores de diabetes. Estadísticamente, 1 de cada 2 personas con diabetes están sin diagnosticar. Lo que se conoce es que el 5,5% de la población mundial es diabética.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).