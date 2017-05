Con una caravana y cientos de saludos, los héroes de Malvinas volvieron a su tierra

Tras haber pisado el suelo de las Islas Malvinas, los veteranos de guerra sanjuaninos volvieron a la provincia. Esta segunda delegación viajó en conmemoración del 35° Aniversario de la Gesta Patriótica protagonizada por Héroes de Guerra.

Las 25 personas que viajaron llegaron a la provincia y se montaron en una autobomba para recorrer las calles de la provincia, partiendo desde calle Mendoza y 10, en Pocito, hasta la Casa de Gobierno, donde los esperaba el gobernador Sergio Uñac. Antes de llegar al encuentro con el gobernador, la autobomba pasó por diez escuelas.

Una vez en el lugar, recibieron por parte de las autoridades plaquetas conmemorativas del viaje. Uno de los veteranos de Malvinas que viajó, Juan Nievas, habló un momento ante todos y destacó a los funcionarios provinciales por el viaje que se organizó.

“Es algo muy notable esto para hacer conocer a la gente de que esto, más que volver a Malvinas, es rendir homenaje a aquellos compañeros, amigos de toda la vida y otros de poco tiempo, que dieron la vida por nosotros”, dijo Nievas.

Por su parte, Miguel Ángel Montaño, un familiar de un caído en la guerra, se emocionó cuando recordó a su hermano. “Gobernador, usted hizo posible que se hiciera este viaje y que sea posible que me re encuentre con la tumba de mi hermano. Le pedí Dios que no me dejara morir hasta no abrazar la tumba de mi hermano”.

Seguido de esto, fue el turno del gobernador Sergio Uñac, quien al igual que lo hiciera antes de que los excombabientes partiera, les dijo que “son un orgullo para San Juan, quiero que lo sepan”.

“Que mejor que haber escuchado de la boca de ustedes lo que sintieron, cómo lo vivieron, cuánto retrocedieron en su historia personal y cuánto avanzaron. Retrocedieron para volver a aquel momento que les tocó vivir allá y avanzaron porque seguro que han incorporado distintos sentimientos, historias nuevas, percepciones y visiones distintas en función de haber vuelto a ese lugar que es tan caro a la historia personal de cada uno”, afirmó Uñac.

A su vez, el mandatario provincial agregó que “decía la canción de Mercedes Sosa, que estaba junto con el video, que tarda en llegar pero al final hay recompensa, y me parece que la frase de que tarda en el llegar, tardó 35 años para poder volver y pudieron volver. No creo que solo eso sea la recompensa, me parece que hay mucho más, pensar que la recompensa a tan heroico acto ha sido solo volver al lugar, es minimizar una gesta histórica que ustedes llevaron a cabo, por la ahí la recompensa puede ser que el pequeño que dijo “nono te extrañamos” o que algún día las islas vuelvan a ser nuestras, sin derramar una gota de sangre”.

No quedaban más palabras, solo un fuerte “Viva la Patria” que se escuchó fuertemente en Casa de Gobierno y un gran aplauso de todos los que compartieron el acto.