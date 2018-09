Conflicto entre Reinas: una ex soberana del Sol criticó a Jocelyn Mauro por sus dichos

Hace unas semanas, la Reina del Sol, Jocelyn Mauro utilizó sus redes sociales para criticar fuertemente a una obra que se realiza en el departamento Calingasta. Se trata de un monumento de Cristo en el que se invirtió 2,7 millones de pesos. La soberana compartió una nota de Tiempo de San Juan con una frase que trajo mucha polémica: “En serio usan nuestra plata para esta pelotudes?”.

A la polémica también se sumó una ex Reina del Sol. Se trata de Maira Márquez, quien llevó la corona durante el 2009. La chica oriunda de San Martín realizó una publicación en Facebook para comentar que: ” A la ‘Embajadora de la cultura provincial ‘ no le gusta que se invierta en cultura! Que ironía ja, ja, ja”.

No todo quedó ahí, sino que Márquez continuó su ataque en los comentarios: “La verdad no la ‘sigo’ mucho a la reina! Pero esto llamó mi atención. No se lo que hará, pero con esto me alcanza y me sobra para afirmar que le falta para Reina!”, afirmó la ex soberana.