Conocé al catalán que competirá para España pero también protestará por el conflicto

Quim Fontané se consagró 3 veces campeón de Europa de kayak con apenas los 24 años que tiene. Pero también esa edad le permitió crecer en una región de España que desde hace años mantiene un difícil panorama socio-político: Cataluña.

Quim competirá para la selección de España pero cuando uno habla con él, lo primero que menciona es que representa a España “pero soy catalán”. Es como si la identificación y diferenciación fuese necesaria teniendo en cuenta la situación actual que tuvo repercusión en todo el mundo y mantiene a parte del Gobierno catalán tras las rejas y otros tantos en exilio fuera de tierras españolas.

Lo que hará Quim es competir para España pero por sus sentimientos y sensaciones, presentará una protesta en su vestimenta al momento de bajar al agua. “En la vestimenta voy a usar un lazo de color amarillo, que es lo que se lleva ahora en Cataluña como signo de protesta”, mencionó el múltiple campeón.

En relación a la situación que atraviesa Cataluña en España, el joven palista mencionó que “lo más importante o lo que debería estar pasando es que el Gobierno de España deje decidir a la gente, algo que de algún modo u otro estuvo impidiendo hasta ahora. Lo que se intentó fue organizar el referéndum legítimo. Hubo un boicot al referéndum y nos mandaron la Guardia Civil, que es la policía nacional. Desde ese momento fue muy difícil tener una jornada normal”.

“Ahora mismo tenemos medio Gobierno de Cataluña en prisión y el presidente de mi Nación está en Bélgica porque se lo quiere encarcelar. Para mi Cataluña es una Nación, no está en la constitución porque fue la que nos dieron después de la dictadura”, contó el Quim.

Ante la consulta de Diario Huarpe acerca de qué era lo que se pretendía, el deportista dijo que “no hace falta que Cataluña sea independiente. Nos gustaría poder tener más libertades a la hora de recoger impuestos, poder distribuirlos como a nosotros nos parezca, tal cual pasa en otras regiones de España como el país Vasco. Ahora mismo, Cataluña es la región que más contribuye con su PBI y que recibe menor cantidad. Entendemos que es una región rica que debe ayudar al resto, pero esto ya es demasiado”.

En cuanto a lo deportivo, Quim contó que esta situación “no me afecta para nada, es lo que decidí hacer y sólo llevaré la banda para defender la causa, destacar que hay políticos detenidos por sólo el modo en que piensan, no es que hayan cometido alguna ilegalidad. Ahora el equipo está unido y nuestra tarea es kayakear, hacerlo lo mejor posible y conseguir los mejores resultados. El próximo mundial me gustaría vestir la camiseta de Cataluña porque allí va a ser la próxima competencia mundial”, dijo en alusión al mundial en Sort que se llevará adelante en 2019.

Esta es la primera vez que el catalán compite en aguas sudamericanas y sin dudas, más allá de lo deportivo, la competencia tendrá otra lucha para él.