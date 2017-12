Conocé que servicios funcionan durante este viernes

Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Por esta festividad, este viernes es feriado nacional y distintos servicios se verán afectados.

Entarate qué funciona:

-Comercio: la Cámara de Comercio informó que no abrirá sus puertas.

-Transporte Público: los micros trabajarán con frecuencia de domingo.

-Bancos: no tendrán actividad.

-Estacionamiento en la Ciudad (ECO): el sistema de Estacionamiento Controlado no trabaja.

-Cementerio de la Capital: de 8 a 13 y de 16 a 20.

-Salud: habrá una guardia mínima en los hospitales para el servicio de urgencias. Lo mismo sucederá con los otros centros de salud.

-Recolección de Residuos: servicio normal.

-Servicio Automatizado de Recolección de Residuos: servicio normal.

-Monitores Urbanos y grúa de remoción de vehículos: no funcionarán.

-Servicio de Emergencia Municipal (SEM): guardia normal.

-Servicios Fúnebres: guardias mínimas.

-Mercado de Abasto: servicio normal.

-Feria Municipal: servicio normal.

-Matadero y Frigorífico Municipal: guardias mínimas.