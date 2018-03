María Flores es la mamá de un joven con el trastorno de Asperger que vivió una difícil situación pero logró salir adelante.

Cuando su hijo se graduó de la escuela con grandes honores, ya que fue abanderado y elegido como mejor compañero durante 5 años, decidió continuar estudiando bibliotecología. Pero no todo fue tan fácil ya que, tras presentar los papeles necesarios en la obra social, le negaron la docente auxiliar integradora.

“Cuando fui a la obra social me dijeron que la autorización de una DAI es hasta la secundaria. Volví a la semana siguiente y dije voy a presentar todo, que me digan el no en la obra social y veré cómo actúo, o que me digan el sí”, contó Flores en diálogo con diario Huarpe.

Mientras tanto Matías empezó el cursillo ya que su situación aún no tenía solución. Una mamá amiga de la familia que es docente decidió ayudarlo “pero no tenía obligación y yo no tenía el poder adquisitivo para pagarle de 8 mil a 12 mil a una docente integradora para que lo acompañara”, sostuvo Flores.

Siguió insistiendo y llamando a su obra social pero ya no tenía respuesta, ni siquiera le contestaban el teléfono por lo que le pidió a su hermano que lo haga.

“Hoy mi hermano me dijo que Matías tenía autorizado todo el año. Lo logró insistiendo en la obra social. Él ha abierto la brecha para que todos puedan tener sus docentes, me lo ha dicho la directora de la obra social”, contó la mamá emocionada.

Finalmente, Matías podrá continuar con sus estudios en bibliotecología para poder ejercer de lo que más le gusta. Sin duda, un gran ejemplo que demuestra que nada es imposible en la vida y que siempre hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos que se presenten.