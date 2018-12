Cortos circuitos en Educación por la perforación de la Escuela de Enología que no funciona

Después de que DIARIO HUARPE el lunes publicara (ver nota relacionada) que la perforación de la Escuela de Enología (inaugurada hacía un mes), no funcionaba, los colegas de radio del Sur y AM 1020 se hicieron eco de la noticia y contactaron a la responsable del área de inspección de obras del ministerio y la funcionaria no se guardó nada a la hora de expresarse.

“A ver”, dijo Patricia Tieri, como acomodándose para lo que luego iba a decir “Esto no va a sonar bien, pero, lamentablemente, las autoridades a veces priorizan otras cosas como la inauguración, siendo que esto no estaba para inaugurar”.

Según pudo saber DIARIO HUARPE, gracias a una fuente confiable del ministerio de Educación las declaraciones de la inspectora cayeron como una bomba en la cúpula ministerial y hasta a movido estructuras. Para colmo la funcionaria remarcó su concepto y denunció que a la hora de la inauguración el área que ella representa no fue invitada.

“Seguramente, estas verdades suenan mal, pero bueno, es la realidad”, dijo Tieri “Para mí a la obra la inauguraron de manera apresurada. Incluso a esta inauguración ni siquiera fueron invitadas las personas que estábamos a cargo de la obra”.

Una necesidad imperiosa

Cabe destacar que la perforación de agua en cuestión, es una necesidad imperiosa para la escuela de Enología, ya que desde hace años, después de que el ingeniero Jorge Millón (ex titular de Hidráulica), en funciones decidiera (casi de forma arbitraria), cerrar el canal de riego que surtía del vital elemento, para regar los campos agrícolas del establecimiento educativo fundado por el Maestro de América.