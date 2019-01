Es un crack del goalball y sueña con hacer el Secundario

Tiene en su poder medallas y trofeos. Se hizo famoso porque hace un par de años integró la selección Argentina de goalball, un deporte adaptado especialmente para personas ciegas y disminuidas visuales. Sin embargo todos estos éxitos no terminan de hacerlo feliz. Agustín Ramos (18) contó que quiere enfrentarse al desafío de estudiar la Secundaria, pero que tiene temor de no poder integrarse en una escuela “común”. El joven es albino y por eso tiene una importante disminución visual.

A sus 18 años, Agustín sabe bien lo que quiere y cuáles son sus pasiones. Es un jugador destacado pero considera que concluir la escuela es una deuda pendiente. Esto es a pesar de todo lo que le costó terminar el último año de primaria integrado en una escuela común, el año pasado en una escuela para adultos.

“Desde que salí de la escuela Braille me dediqué al deporte. Le di todo. Después me di cuenta que también hay que estudiar. Tuve que buscar mucho para terminar la primaria porque no sabía cómo”, dijo Agustín que ya piensa en lo que hará este año.