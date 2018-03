Danielito, el gran emprendedor que ahora ¡va a la Universidad!

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad y el valor de estas personas, además del aporte que las mismas pueden hacer a la sociedad.

En este sentido, Diario Huarpe decidió sumarse a los festejos y destacar, a lo largo del día, diferentes historias inspiradoras que nos demuestran todo lo que estas personas tienen para dar. https://www.youtube.com/watch?v=GnYr8YhK_8Y&feature=youtu.be

Comenzaremos con uno de los personajes urbanos más reconocidos de la provincia: Danieliton el famoso pochoclero. Y es que detrás de la alegría y humor con la que endulza la ciudad, hay un pasado de esfuerzo y perseverancia.

Daniel Enrique López nació con Síndrome de Down, pero eso nunca se convirtió en una limitación en su vida. O al menos, no significó eso para él. Quizás sí lo fue para aquellas instituciones educativas que no lo aceptaron en su infancia o para aquellas personas que no quisieron darle trabajo debido a su condición. Algo, que da para reflexionar acerca de quién es realmente el “limitado”.

Danielito, gracias a su perseverancia y a la de su madre (quien recorrió la provincia buscando escuelas que lo recibieran), fue la primera persona con Síndrome de Down en recibirse de la secundaria en una escuela común. Y esas habilidades que adquirió al recibirse de perito mercantil le ayudaron en el mundo de los negocios, ya que desde hace 16 años Daniel vive de lo que trabaja y se convirtió en su propio jefe, con un emprendimiento que llena de dulzura los paladares de los sanjuaninos.

Todos los días camina 10 horas para vender sus deliciosos pochoclos. Pero la pesada bolsa que carga en su espalda lleva, además de palomitas de maíz, sueños, esperanzas y proyectos a futuro.

Hoy, Danielito trabaja en el municipio de Chimbas, al frente de la Dirección de Discapacidad, y cursa la carrera de Administración Pública. Un verdadero ejemplo de que ¡sí, se puede!