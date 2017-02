Denuncian que hay panaderías que usan aditivos nocivos para la salud

La Cámara de Panaderos propuso que exista un plazo de cinco años para que todas las panaderías se pongan en regla. Lo dijo en diálogo con DiarioHuarpe.com el presidente de la institución, Manuel Rodríguez.

“Hay mucha gente que no está en orden. A mí me gustaría vender barato, pero lo único que me salva es la calidad. Esta gente está obviando la calidad, por eso vende un pan más barato. Pero no tiene el personal como corresponde, no cumple con algunas leyes y usa productos que no están permitidos. Es una competencia desleal”, aseguró.

El empresario hizo hincapié en que un producto de mala calidad puede afectar la salud de los consumidores. “Sabemos por comentarios que se están usando aditivos no permitidos. También sabemos que hay gente a la que no le alcanza la plata y tiene que comprar un pan más barato y de peor calidad. A todos nos gusta comer bien, pero la situación no nos está permitiendo esto”, afirmó Rodríguez.

En este sentido, el presidente de la Cámara agregó que “este año queremos proponer que juntarnos con Salud Pública, Ministerio de Trabajo, gremio y panaderos para dar un margen de cinco años para que las panaderías se pongan todas en regla. Después de esa tregua, ya no tendrán excusas para seguir de la misma manera”.

“Estamos hablando de la salud de la gente. Cualquier panadero ordenado recibe visitas de Bromatología y Salud Pública, queremos que esto se iguale. La intención no es que cierren panaderías, sino que todas estemos en igualdad de condiciones y cuidemos la salud de los consumidores”, concluyó Rodríguez.