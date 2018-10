Desamparados ganó con lo justo pero le alcanza para meterse en semis

En la jornada de hoy se disputaron tres juegos en la continuidad de la fecha 12 del Torneo Oficial de Verano.

En el Barrio Atlético, donde hizo de local Desamparados, el Víbora derrotó a 9 de Julio 1 a 0 con el gol de Lucas Dilelio y de esta manera, los dirigidos por Julio González, se ubican cuartos, ocupando el último lugar que se mete en semifinales, al menos hasta que juegue Aberastain este miércoles ante Juventud Unida en el Médano.

En el Predio Emmanuel Mas, Trinidad goleó a San Martín 4 a 1 con goles de Oscar Barrios, Damián Salinas, Facundo Garcia y Adrian Pérez. Para el verdinegro descontó Jesús Fernández. El León también está bien ubicado para intentar meterse en semifinales a falta de tres fechas para el final.

En Las Chacritas, Peñarol goleó 6 a 0 a Libertad Juvenil. Los goles del Bohemio fueron de Leandro Espejo en dos ocasiones, Alan Cantero en tres oportunidades y Francisco Gutierrez. Con esta derrota Libertad descendió a la B Local y el Bohemio no se baja de la lucha para la clasificación y está expectante.

Así se jugará la fecha 13

Sábado

9 de Julio vs Marquesado

Aberastain vs Villa Obrera

Trinidad vs Juv. Unida

Colón vs San Martín

Alianza vs Unión

Peñarol vs Atenas

Del Bono vs Libertad

Martes

Rivadavia vs Desamparados

NOTA: Desde esta fecha cambia el horario de inicio, 15hs la cuarta y 17hs la primera.