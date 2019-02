Desamparados se trajo un puntazo desde Chaco para seguir arriba

Desamparados viajó hasta Resistencia, Chaco para enfrentar a Sarmiento de esa ciudad por la segunda fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A y, el Víbora se trajo un valioso empate 0 a 0 para seguir sumando en este difícil camino en busca de la clasificación al pentagonal.

El equipo de Vìctor Hugo “Copito” Andrada fue para jugar el sábado en la noche, pero la tormenta y la lluvia no lo permitieron, por eso debió jugar en la mañana de este domingo con una alta temperatura y una humedad altísima que hiciera mucho más difícil el partido para el conjunto sanjuanino.

Fue muy inteligente el planteo de Andrada, se le paró de igual a igual a Sarmiento e incluso contó con las mejores chances de gol durante los noventa minutos. En el primer tiempo el Víbora manejó bien la pelota y se paró bien en defensa, haciendo que el local prácticamente no lo lastime.

En el complemento llegaron las situaciones más claras y las tuvo el Víbora. Primero con un remate desde afuera del área de Gerardo Corvalán que dio en el travesaño. Sarmiento tuvo la suya a través de un tiro libre que pegó en el palo.

Pero el conjunto sanjuanino siempre fue más que el local, Andrada empezó a mover el banco de suplentes y lo mandó a la cancha a Michel García, Leonel Pietkiewicz y Mauricio Aubone que le dieron aire fresco y más generación de fútbol en la parte final.

El propio García tuvo la más clara tras un desborde de Lastra que tocó al medio para la aparición de Michel, que en el momento de definir se la sacó el arquero sobre la linea. Luego el mismísimo Lastra remató desde afuera y la pelota se fue apenas arriba del travesaño.

Las situaciones no se transformaron en gol y el partido se terminó con el marcador en blanco. Desamparados se vino de Chaco sumando un puntazo como visitante, continúa primero en su zona y el próximo domingo recibirá en su cancha a Chaco For Ever por la tercera fecha.