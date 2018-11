Desde charlas informativas a carrera de tacos para celebrar la Diversidad Sexual

Al igual que el año pasado, San Juan se prepara para la Semana de la Diversidad Sexual que será desde el 12 al 17 de noviembre.

Distintas actividades son las que organiza La Glorieta para visibilizar la comunidad LGTBIQ. Entre ellas estarán charlas, ciclo de cine, shows, ferias, carrera de tacos y la clásica y colorida Marcha del Orgullo.

Para conocer más detalles, DIARIO HUARPE dialogó con Daniel Rojas, presidente de La Glorieta, quien contó que “no todas las provincias tienen una semana de actividades y esa es nuestra propuesta para San Juan porque hay muchas personas que la Marcha del Orgullo no le gusta, no les llama o no se sienten representadas, entonces pensamos en sumar otras actividades”.

En este sentido, se conformó la Mesa Provincial de la Diversidad Sexual donde La Glorieta en conjunto con organizaciones como AEqualis, Infancia Libre, Acercándonos, Ammar y la línea diversa de MST prepararon una serie de charlas desde el lunes al viernes 16 en el Centro Cultural Contegrand.

“Decidimos organizar estas jornadas académicas en las que participarán profesionales de la provincia. Buscamos revalorizar a los investigadores y profesionales sanjuaninos. El lunes la actividad es protocolar y esperamos contar con las autoridades de Educación, Salud, Discapacidad y Derechos Humanos”, explicó Rojas.

El martes comenzarán las actividades académicas. La primera charla será sobre la temática “Mujeres Trans y Educación” desde las 9 hs. Mientras que a las 11hs. será sobre “Exclusión del sistema laboral formal de personas trans”.

El miércoles 14 a las 9hs el tema a abordar será “Ingeniería y Género” y “Participación LGTB en las luchas sociales, políticas y culturales de Argentina” será a las 11hs.

“Análisis de la oferta y demanda turística LGBT” será charla del jueves 15 a las 9hs y a las 11hs. será el turno de “Diversidad sexual en el animé: su visibilidad en la ficción”. Para cerrar las actividades académicas, el viernes 16 habrá una “Jornada de niñez y adolescencia trans” a las 9hs

Además, los días lunes, martes y miércoles en el Cine Teatro Municipal habrá un ciclo de cine con temáticas LGBT desde las 20.30hs.

El mismo viernes desde las 16hs las actividades comenzarán a ser más distendidas y se realizará la carrera de tacos. Al respecto, Rojas contó que “como siempre nos dicen las mujeres no es fácil ser mujer con la frase típica ‘porque no te pones un poquito en mis zapatos’. Tomamos esto con la idea es deconstruir para construir el concepto de macho sanjuanino del siglo pasado y acompañamos la lucha feminista”

“Ese día se va a cortar la calle San Luis entre Las Heras y España. Además tendremos clases de zumba, artistas callejeros, free style, tango queer”, agregó el presidente de La Glorieta.

En relación a la 9na marcha, Rojas comentó que “el sábado 17 a las 20hs será la concentración para Marchar por el Orgullo en la Plaza 25. Luego recorreremos Gral.Acha, Libertador, Las Heras culminando en Avenida Central”.

Desde La Glorieta esperan ansiosos que la bandera de la Diversidad flamee en el Centro Cívico al igual que se ilumine con sus colores la Legislatura provincial.