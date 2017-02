Docentes e investigadores continúan el reclamo por los recortes en CONICET

Este jueves en el Rectorado de la UNSJ, se reunirá una vez más la Asamblea contra el Recorte en Ciencia, Tecnología y Universidad. Esta asamblea, está compuesta por distintas organizaciones y funciona desde el año pasado, cuando se conoció el conflicto en CONICET por los más de 500 becarios que no fueron incorporados.

Esteban Vergalito, el secretario general del gremio de docentes de la UNSJ (SiDUNSJ) habló con DiarioHuarpe.com sobre este encuentro. “Nosotros convocamos a una asamblea porque formamos parte de la Federación Nacional y desde CONADU participaron de las paritarias en diciembre”.

Además, precisó los puntos de discusión de esta oportunidad. “Estamos en una etapa de seguimiento del acta compromiso que se firmó en diciembre, discusión de la representación de las provincias y ver quiénes se sentarán en la mesa nacional para negociar”.

En diciembre pasado, el gobierno nacional a través del ministro de Ciencia, Lino Barañao, se reunió con CONADU, ATE y autoridades de CONICET, y se firmó un acta compromiso. El gobierno confirmó que continuarán durante este año de las becas de investigación y que se incorporará a los becarios recomendados a universidades, organismos nacionales de ciencia y empresas privadas.

Por otro lado, Vergalito afirmó que “la intención de esta negociación es denunciar el recorte presupuestario en ciencia tecnología y en la universidad también”, además de “la política de vaciamiento de la educación”. Y resaltó que uno de sus objetivos es lograr “la reivindicación de una política soberana de educación ciencia y tecnología”.

Consultado sobre las expectativas para este año, dijo que hay incertidumbre pero que esperan avanzar en esta discusión. “Veremos cómo se fortalece esta mesa nacional. Se espera el fortalecimiento de la movilización de las provincias en apoyo”.

Salarios, la otra discusión

El otro gran eje de la discusión, es el aumento salarial anual para los docentes e investigadores. “El gobierno ha planteado un tope del 17% que no se condice ni siquiera con las proyecciones de inflación para este año y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo al respecto Esteban Vergalito. Y expresó que esperan llegar a un acuerdo salarial con una cláusula de readaptación a las paritarias a mediados de año, lo que no se cumplió el año pasado.

Esto permitiría que, si hay escaladas de inflación entre julio y septiembre, el salario se reacomode, por lo que sería un punto “fundamental” en la negociación.

“Hay gran preocupación por un desarme de la paritaria nacional en los otros niveles. Nosotros reivindicamos la paritaria nacional, que es la que garantiza la equidad en la distribución y una discusión nacional de las políticas universitarias”, finalizó el docente.