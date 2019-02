Dólar Vs. tasas de interés: el accionar del BCRA

Por estos últimos días, el accionar del BCRA recibe todo tipo de críticas y recomendaciones respecto a sus intervenciones en el mercado de cambios y en el nivel de las tasas de interés dadas la asfixia que genera el costo del dinero en el financiamiento de privados y del sector público. Sin embargo una posición adecuada a tomar luego de la fuerte devaluación superior al 100% acontecida durante el 2018, influyendo además la misma en una terrible inflación de casi el 48% anual en el 2018, es ser extremadamente cautelosos y ponderar día a día el mercado cambiario y el mercado monetario con total pericia, y esto implica no permitir el retraso cambiario frente a la inflación manteniendo un tipo de cambio que permita fomentar mayores exportaciones con superávit de la balanza comercial, debiendo recordar en este sentido que lograr el proyectado déficit fiscal cero en 2019 requiere una buena evolución de los ingresos del estado siendo relevante para ello conseguir una buena performance recaudatoria vía retenciones a las exportaciones (sin brindar opinión sobre la nocividad o no de las retenciones a las exportaciones por no ser parte de esta columna). A su vez se debe cuidar que la evolución del tipo de cambio no afecte de manera relevante el poder adquisitivo del peso argentino a través de la inflación, y para ello se debe monitorear a diario la relación cotización del dólar y nivel de tasas de interés para lograr el doble objetivo de no retrasar el tipo de cambio e ir disminuyendo el índice de inflación mensual.

De esta manera esperamos que de una vez por todas nuestro BCRA cumpla con uno de los objetivos primordiales instituido por su propia carta orgánica, que es promover la estabilidad monetaria protegiendo el valor adquisitivo de nuestra moneda, el PESO ARGENTINO, que tan denostado viene siendo en las últimas décadas, al igual que tantas otras monedas que lo precedieron y sufrieron la misma suerte con emisiones desmesuradas de dinero por parte del BCRA y sólo al servicio de gobiernos de turno que usaron a dicha entidad como caja sin fondo para financiar déficits fiscales históricos teniendo como contrapartida altos índices de inflación soportados como siempre por la población argentina.

Es por ello que es sumamente relevante defender la autonomía del BCRA para dirigir una política cambiaria y monetaria que nos permita paulatinamente dirigirnos al sendero adecuado por el cual debemos trabajar para convertirnos en un país normal con variables financieras y monetarias que permitan fomentar inversiones privadas, empleo y desarrollo económico. Las posibilidades siempre existen y espero que esta vez no busquemos nuevamente otro atajo volátil, de esos que nos gustan a los argentinos, queriendo evitar el sacrificio que precede al logro de los grandes objetivos de fondo como nación y como ciudadanos argentinos.